'Krokodillentranen' na ontucht met nichtje (12) in Steenbergen

Krokodillentranen

De verdachte gaf toe dat hij de tiener had gebeft. De tranen vielen maandag pas toen het over hem ging. Zijn partner vroeg direct de scheiding aan, hij werd uit huis gezet en moest weer bij z'n ouders gaan wonen. Gudde was cynisch: ,,Krokodillentranen. Want het is natuurlijk ontzettend erg dat je je huis en relatie kwijt bent. En zij dan? Laten we het daar eens over hebben.''

Geen vertrouwen in volwassenen

Advocaat Henk van Asselt vroeg om geen gevangenisstraf meer op te leggen. De man heeft twee weken in voorarrest gezeten en volgens de raadsman is het buiten proporties om de man weer terug naar de gevangenis te sturen. Hij vroeg om een taakstraf in combinatie met een voorwaardelijke celstraf. Maar de officier van justitie was nog lang niet klaar. ,,Het meisje is al haar vertrouwen in volwassenen verloren. Dat is veel erger dan je huis, je baan en je vrouw kwijtraken. Vooral omdat het niet háár keuze was. Dat rechtvaardigt mijn strafeis.''