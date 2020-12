Krokodillentranen bij teloorgang Facilitair Bedrijf, ooit de trots van Bergen op Zoom

Moed zakt Bergse horeca in de schoenen: ‘In Den Haag weten ze niet wat ze ons aandoen’

2 december BERGEN OP ZOOM - Het water staat Bergse horecaondernemers aan de lippen. En dan zijn beelden van overvolle straten tijdens Black Friday en lange rijen bij de Efteling hen een doorn in het oog. ,,Zeker weten dat het bij ons veiliger is dan in een overvol tuincentrum of pretpark. Maar wij moeten onze deuren gesloten houden.”