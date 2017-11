Kroegbaas verandert in feestneus tijdens carnavalskraker

STEENBERGEN - Voor Peter Jongenelen is een droom uitgekomen. Zondagmiddag heeft de horecaondernemer van café Buddha's in Steenbergen de videoclip van zijn eigen carnavalskraker opgenomen.

'Ik heb een feestneus opgezet en ik doe 'm nooit meer af', tettert er uit de speakers. Het is onmiskenbaar de stem van Peter. Wie regelmatig in het café aan de Markt in Steenbergen komt, weet dat de kroegbaas het podium niet schuwt.

'Feestneus' is de titel van het liedje, een echte meezinger die blijft hangen. Met een pilsje in de hand en een rode feestneus op, gaan de handjes massaal de lucht in. Het merendeel van de bezoekers zingt de kersverse carnavalskraker nu al van voor tot achter mee.

Peter beseft het nog maar nauwelijks. "Als je een half jaar geleden had gezegd dat ik mijn eigen videoclip zou opnemen, had ik je voor gek verklaard. Wat dat betreft is het razendsnel verlopen."

Begin oktober raakt hij in de kroeg met John Nijssen aan de praat. John schrijft sinds midden jaren tachtig liedjes, zoals voor de plaatselijke carnavalsstichting. Hij heeft een nieuwe tekst geschreven en is van mening dat het op Peters lijf geschreven staat. "Zonder nadenken stem ik in met Johns voorstel."

Een dag later gaat Peters telefoon. John hangt aan de lijn. Of Peter wil langskomen voor het doorspreken van de tekst. "Ik dacht dat het kroegpraat was, maar John meende het bloedserieus. Hij had een compleet nummer klaarliggen. En weet je wat? Na één keer luisteren zat het meteen in m'n hoofd. Dan weet je dat het goed zit."

Zowel Peter als John zijn tevreden over de productie. "Veel carnavalskrakers hebben tegenwoordig een housebeat", zegt John. "Dat wilde ik per se niet. We hebben gekozen voor een wat traditionelere opzet."

Het nummer vloeide bij de Steenbergenaar binnen een dag uit zijn pen. "Ik werd 's nachts wakker met een deuntje in mijn hoofd. Diezelfde ochtend heb ik het meteen uitgewerkt. De tekst is bij tijd en wijle een beetje schunnig, net tegen het randje. Precies wat je van een carnavalskraker verwacht."

Jongenelen grijpt regelmatig de microfoon. Eind jaren negentig is hij daar voor het eerst mee begonnen. Toen nog als kroegbaas van de Babbelaar op de Markt in Steenbergen. "Het klonk nergens naar, maar het sloeg aan. Zodoende ben ik steeds vaker gaan optreden. Ook tijdens de wintersport in Oostenrijk."

Een paar weken terug duikt hij de studio in. Voor Peter een compleet nieuwe ervaring. "Jezelf horen zingen is de eerste keer erg vreemd. Toch kreeg ik meteen complimenten. Dat geeft vertrouwen."

Voor de videoclip trommelde Peter via social media zoveel mogelijk vrienden en stamgasten op om te figureren. Die gaven massaal gehoor aan zijn oproep. Zelfs zijn goede vriend Arno Kolenbrander, bekend van The Voice of Holland, was van de partij.

Het liedje is vanaf zaterdag 9 december onder andere te beluisteren via Spotify, YouTube en TV Oranje.