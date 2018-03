Kroegbaas Harmoniezaal Ossendrecht in gesprek met bewoners over geluidsoverlast

video Uitslag hertelling: GBWP verliest een zetel in Bergen op Zoom, CDA krijgt er eentje bij

14:45 BERGEN OP ZOOM - De uitslag van de hertelling van de ruim 26.000 stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Bergen op Zoom is bekend. Eén zetel wordt verwisseld. GBWP, de grootste partij, levert een zetel in. CDA krijgt er eentje bij.