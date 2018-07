Kritiek op slechte afstemming werkzaamheden in Steenbergen

STEENBERGEN - Steenbergen baalt van de plotselinge afsluiting van de rotonde Nassaulaan bij tankstation Cuelenaere. Vanwege werkzaamheden is de rotonde tot maandagochtend dicht. Verkeer moet omrijden via de A4. Het gebrek aan communicatie valt slecht.

De gemeente Steenbergen geeft toe. Het heeft de afsluiting van de rotonde Nassaulaan/N259 niet op tijd aangekondigd. Het regent reacties op de Facebook-pagina van de gemeente. Van inwoners die klagen over de slecht ingestelde omleidingsroute en kilometers hebben moeten omrijden, tot fietsers die niet weten hoe ze moeten rijden. Volgens sommigen was het 'een grote puinhoop' en niet de eerste keer dat Steenbergen wegwerkzaamheden niet tijdig aangeeft.

Slechte communicatie

Gemotoriseerd verkeer vanuit de richting Rotterdam werd pas op de rotonde Steenbergseweg bij Dinteloord door een verkeersregelaar gewezen op de omleidingsroute via de A4, laat Kees-Jan Langenberg weten. Hij heeft namens VVD Steenbergen vragen gesteld over de slechte communicatie rondom wegafsluitingen van doorgaande routes in Steenbergen. "Duidelijk bebording was niet geplaatst. Verkeer kon daardoor niet tijdig een alternatieve route kiezen."

Het is volgens Langenberg niet de eerste keer dat werkzaamheden ongelukkig samenvallen en slecht worden gecommuniceerd. Eerder deze week ontstond verkeershinder op de Molenweg, waar werkzaamheden plaatsvonden. Wat het gevolg was van afsluiting van de Rondweg-Oost in noordelijke richting. Ook tijdens het NK wielrennen was de situatie ongelukkig, met afsluiting van diezelfde Rondweg, zegt Langenberg.

'Vergeten'

De VVD'er wil weten hoe het heeft fout kunnen gaan. En wat de gemeente in de toekomst gaat doen om dergelijke situaties te voorkomen. Hij vraagt of de gemeente de wegwerkzaamheden doorgeeft aan de verkeersinformatiediensten. Zodat stremmingen en omleidingsroutes voor alle weggebruikers beschikbaar zijn. Ook is hij benieuwd of aanrijtijden van hulpdiensten gewaarborgd zijn.