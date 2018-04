Kritiek op plan voor dubbel fietspad Halsterseweg-Noord

Echtgenoot gedode Poolse Ossend­recht 'in emotionele shock'

9:58 OSSENDRECHT - De Poolse man die is opgepakt voor de gewelddadige dood van zijn vrouw Ola Urbaniak (51) in Ossendrecht 'is nog niet in staat geweest om een volledige verklaring af te leggen'. Echtgenoot Krzystof verkeert sinds het fatale incident op zaterdag 14 april in een 'emotionele shock'. Dat zegt zijn advocaat Marianne Timmermans- Roelands.