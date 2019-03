Kritiek op ouderenzorg Ter Wal in Lepelstraat: onvoldoende deskundigheid in huis

LEPELSTRAAT - De zorg voor ouderen in het Lepelstraatse Ter Wal moet beter. Er is niet altijd voldoende deskundigheid in huis. Dat oordeelt de Inspectie Gezondheidszorg.

In een rapportage over de particuliere woonvoorziening Ter Wal Woonzorg kraakt de inspectie harde noten. Die heeft ‘op dit moment nog onvoldoende vertrouwen in de wijze waarop Ter Wal stuurt op kwaliteit en veiligheid van zorg'. De inspectie houdt Ter Wal daarom onder controle.

De bedoelingen en inzet van directie en personeel - 33 mensen - zijn goed, maar 'vervolgtoezicht’ is noodzakelijk, vindt de Inspectie Gezondheidszorg. Die bracht oktober 2018 een aangekondigd en uitgebreid bezoek aan Lepelstraat en eist nu dat de gesignaleerde minpunten vóór eind juni dit jaar verholpen zijn.

Ter Wal bestaat sinds 2013 en is particulier initiatief van Wilma en Alex van Seventer. Zij zijn eigenaar én directie in het huis voor senioren met psychogeriatrische en/of somatische aandoeningen. De zorg wordt betaald uit persoonsgebonden budgetten. Er wonen maximaal 23 mensen op hoge leeftijd in de statige nieuwbouw in het buitengebied aan de Polderweg. In het naastgelegen 't Koetshuys is ook dagbesteding voor steeds 10 senioren mogelijk.

De Inspectie Gezondheidszorg is tevreden over het gebouw en de persoonlijke aandacht voor de mensen in deze kleinschalige zorgvoorziening. Zij concludeert dat de bewoners zich thuis voelen en het naar de zin hebben.

Toch voldoet Ter Wal op zes van de tien getoetste normen - grotendeels - niet. Zo is niet altijd de vereiste professionaliteit en deskundigheid in huis om op de juiste manier met de bewoners en behoefte aan verzorging om te gaan. Hun rapportages, dossiers en de medicatielijsten moeten beter. Het toezicht op de kwaliteit van zorg en het leren van gemaakte fouten schiet tekort.

De directie is niet geschrokken van de rapportage, zegt Wilma van Seventer. ,,Integendeel, hier leren wij van. Wij zijn geen verpleeghuis waar alle specialiteiten altijd aanwezig zijn. We werken wél samen met tanteLouise en hebben zelf drie verpleegkundigen in diens, inclusief ikzelf. De huisarts, apotheek, diëtist, fysiotherapeut, psycholoog of ouderengeneeskundige komen hier alleen als dat nodig is. Dit soort particuliere woonzorg vereist een andere aanpak dan we in Nederland gewend zijn.”

De bevindingen zijn besproken met personeel, bewonersraad en raad van toezicht. Volgens Van Seventer zijn al de nodige maatregelen genomen. De inspectie wacht nu het zogeheten resultaatverslag van Ter Wal af dat 24 juni binnen moet zijn en bepaalt dan of nog nader toezicht nodig is.