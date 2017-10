Kritiek op herinrichting van Scheldeweg in Hoogerheide

De Waal vertelde dat voor de herinrichting van de weg deskundigen zijn ingeschakeld die verstand hebben van verkeersveiligheid. D66 raadslid Richard Musters denkt daar anders over. "Welk uilskuiken heeft dit verzonnen. Laat hier iemand met een gezond boerenverstand naar kijken", riep hij. Volgens De Waal zal de nieuwe situatie even wennen zijn. "Als de herinrichting klaar is zullen we de politie vragen om regelmatig een oogje in het zeil te houden". ABZ raadslid Arjan Buijsen vindt het vreemd dat op een weg die zogenaamd veiliger is geworden de politie moet gaan handhaven. CDA fractieleider Ad Pijnen denkt dat een fietsstraat aan een kant van de weg met tweerichtingsverkeer een stuk overzichtelijker is. AKT voorman Ludo Bolders vindt dat de weg ingericht moet worden als 30 kilometerzone in plaats van 50 kilometer. De Waal hoorde alle kritiek knarsetandend aan "Het wordt een kwestie van gewenning. Ik ben er van overtuigd dat na de herinrichting het er een stuk veiliger op wordt". Hij staat wel open voor verbeteringen. "Kom maar met ideeën en dan houden wij die met de deskundigen tegen het licht". De Waal kreeg wel complimenten voor de inrichting van de weg die een geheel nieuwe geluiddempende zachte asfaltlaag krijgt. Langs de weg komen fraaie bomen en struiken. "We zijn een groene gemeente en daarom moet de entree van onze gemeente een visitekaartje worden", vindt De Waal.