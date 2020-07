Kringloopwinkel Halsteren kopje onder? Ismet (53) hoopt op overname van zijn Droomfabriek

Droomfabriek Nederland is niet alleen een kringloopwinkel, maar bood ook dagbesteding aan jongeren tussen de 17 en 27 jaar. Ook waren er workshops en sociale clubs, zoals een haakclub op vrijdagochtend. ,,We hadden nog maar vier cliënten voor de dagbesteding, dat was te weinig”, vertelt eigenaar Ismet Bor. Bor heeft geprobeerd om dat aantal te verhogen. ,,Maar dat is niet zo eenvoudig.” Ook had er een nieuwe begeleider moeten komen, aangezien de vorige gestopt is. Die kosten zouden te hoog zijn.

Inkomsten te laag

Vanwege de hoge kosten en teruglopende inkomsten besloot Bor eind vorig jaar te stoppen. ,,We kunnen de huur niet langer betalen. De inkomsten uit de dagbesteding zijn te laag, net als de inkomsten uit de kringloopwinkel. We hebben het geprobeerd, maar de zaak is niet meer te redden. Er moet iedere maand geld bij.”

Quote Dat was heel mooi werk, om te zien hoe mensen van heel gesloten naar heel open veranderen. Ismet Bor (53)

Bor heeft al elf jaar een kringloopwinkel: eerst in Bergen op Zoom, sinds 2015 in Halsteren. Sinds 2013 konden cliënten bij Droomfabriek Nederland terecht voor dagbesteding. ,,Ik heb daar veel van geleerd. Dat was heel mooi werk, om te zien hoe mensen van heel gesloten naar heel open veranderen.” Ook de andere contacten vindt hij heel leuk. ,,Het is heel jammer dat we moeten stoppen. Het werk is heel leuk, heel sociaal.”

Goede hoop op overname

Gesprekken voor overname hadden tot deze week nog weinig opgeleverd. Nu is er weer goede hoop dat er toch een overname gaat plaatsvinden. Door wie, dat kan Bor nog niet zeggen. ,,Ik hoop het volgende week te weten.”

Bor houdt de winkel zelf open tot het einde van deze maand. Op 1 augustus is de winkel dus óf dicht óf overgenomen door anderen. Wat hij zelf dan gaat doen? ,,Ik weet het nog niet zeker. Ik heb misschien niet veel geld verdiend de afgelopen jaren, maar wel een sociaal netwerk. Ik wil graag iets met houtbewerking doen of een klusbedrijf voor ouderen. Als het overgenomen wordt, kan ik hier misschien ook blijven werken. Dat zou leuk zijn.”

Volledig scherm Kringloopwinkel Droomfabriek wordt misschien overgenomen. © Pix4Profs/Peter Braakmann