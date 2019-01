Krimp Rabobank: ‘Lastig om aan de slag te blijven’

Boventallig

In West-Brabant en Zeeland verdwijnen op korte termijn 70 tot 90 banen, kondigde Rabobank aan. Het gaat om tien tot vijftien procent van het totaal in deze contreien. Een groot deel is al per 4 februari boventallig en moet buiten de bank ander werk vinden.

Polhout: ,,In de dienstensector is geen werk. Dat is momenteel de enige waar de arbeidsmarkt nog krimpt. Daar werken wij met z’n allen aan mee door onze bankzaken per computer of mobieltje te regelen. Het is een feit dat bij Rabobank, maar ook ABN-Amro en in mindere mate ING mede daardoor al enorm veel banen zijn verdwenen. Sinds de crisis zeker 50.000.”