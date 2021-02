Krijgt Zuidpolder in Woensdrecht een zonnepark?

Eerherstel voor ijzergiete­rij Rogier Nerincx en Richter, monsterk­lus moet in 2023 klaar zijn

4 februari BERGEN OP ZOOM - De radio staat snoeihard. Dat is buiten al te horen. Binnen is het donker. Een bouwlamp geeft wat licht. Ergens moet hier Bert de Dooij zijn. Na enig geroep duikt hij op van achter een muurtje. Dit is de trotse eigenaar van het pand dat vrijwel elke Bergenaar kent. Dit is industrieel erfgoed, het voormalige kantoorpand van ijzergieterij Rogier Nerincx en Richter.