Krijgt Woensdrecht winterterrassen?

De terrassen mogen dan overdekt worden met een tent of andere overkapping en het plaatsen van verwarming. VVD burgerraadslid Marius Bakker vroeg de wethouder ruimhartig met de aanvragen om te gaan. ,,Zonder winterterras kunnen de meeste horecazaken maar 50 procent van hun gasten ontvangen, en komt hun voortbestaan in gevaar.” Wethouder Kielman deed de toezegging dat hij hoogstpersoonlijk bij de horecaondernemers, die een aanvraag doen voor een winterterras, langsgaat. ,,Ik ga dan samen met een vertegenwoordiger van de brandweer bekijken, hoe een terras veilig ingericht kan worden. Ik heb hierover al overleg gehad met de Woensdrechtse ondernemersverenigingen.”

Boetes

ABZ fractieleider Rainier Schuurbiers vroeg aan burgemeester Steven Adriaansen of de horecagelegenheden en de sportkantines in de gemeente, de coronamaatregelen goed naleven. En of er de laatste maanden boetes zijn uitgedeeld. Adriaansen meldde dat de regels goed nageleefd worden. ,,We hebben gelukkig nog geen boetes uit hoeven delen. Wel zijn er drie officiële waarschuwingen gegeven”. Hij vertelde dat de boa’s voortdurend een oogje in het zeil blijven houden.