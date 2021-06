Krijgt Iris uit Bergen op Zoom vandaag een prijs van Máxima? ‘Zo belangrijk dat Stichting Zelfbeschadiging bekender wordt’

Prik halen in Boxmeer, terwijl Breepark om de hoek is: hoe kan het dat sommigen zo ver moeten reizen?

28 mei BREDA - Er zijn zes locaties in West-Brabant waar je een vaccinatie kunt krijgen. Maar het is niet altijd voor iedereen mogelijk om in deze regio ook te worden geprikt. En dus zul je elders je inenting tegen het coronavirus moeten halen. Hoe kan dat?