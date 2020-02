Krijgt de kerktoren dit jaar géén boerenkiel door de wind?

Geneuzel Deze Amerikanen komen al elf jaar Vastena­vend vieren

11:20 Mop your nose after! Hm, nee dat klinkt niet. Mop around your nose? Hoe zou je het Bergse motto toch in het Engels vertalen? Want Vastenavend, dat is niet alleen maar iets voor Krabben. Sheila Mulvaney en haar man Jeff Peterson komen al elf jaar naar het Krabbegat om mee te dweilen. Beiden geboren en getogen in Amerika, maar toch bevangen door het leutvirus.