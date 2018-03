Krijgt coalitie in Woensdrecht met ABZ en CDA een derde poot om om te staan?

Update Niet twintig maar zeventig kilo cocaïne gevonden in Tholen

16:08 THOLEN - In een bestelwagen in een loods aan de Ambachtsweg in Tholen is vorige week donderdag geen twintig maar liefst zeventig kilo cocaïne aangetroffen. De politie meldde in eerste instantie dat er twintig kilo was gevonden, maar na nadere inspectie bleek nog eens vijftig kilo in een verborgen ruimte te zitten van de bestelwagen. Er zijn door de politie twee Ierse mannen (50 en 60 jaar) als verdachten aangehouden.