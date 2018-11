Kredietunie West-Brabant leent ondernemers investeringsgeld: ‘We brengen het hart terug in het bankwezen’

Laatst nog klopte via via een Roosendaalse garagehouder aan bij Haverkamp (63) die penningmeester is bij de Kredietunie. ,,Een enthousiaste jongen die bruist van ideeën om de voorraad van zijn bedrijf uit te breiden. Het is een eenmanszaak die een lening nodig heeft om het voor elkaar te krijgen. Zo'n kleine ondernemer kan tegenwoordig niet meer bij een bank terecht. De regelgeving is zo ingewikkeld geworden dat het voor banken veel te duur is om zich nog met kleine leningen bezig te houden. De Kredietunie West-Brabant is in dat gat gesprongen”, aldus Haverkamp, zelfstandig bedrijfsadviseur in Fijnaart.