Krakers moeten weg uit voormalige kinderopvangplek in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - De krakers die hun intrek hebben genomen in het voormalige kinderopvangverblijf Alles Kidz aan de Billrothstraat 2 in Bergen op Zoom moeten vertrekken. Na klachten vanuit de buurt heeft de gemeente Bergen op Zoom besloten handhavend op te treden en dreigt met een dwangsom van 5.000 euro.

'Op straat gezet'

De groep krakers is in juni dit jaar in het pand getrokken. Volgens brieven, die ze op een aantal plekken achter de ruiten hebben geplakt, komt hun actie 'omdat wij op straat waren gezet en enkele van ons geen adequaat en gezond onderdak hadden'. ,,Hierbij heeft geen van ons een vorm van enig inkomen, waardoor wij op de reguliere wijze niet aan een dak boven ons hoofd kunnen komen. Vandaar onze intrek en vestigen van huisrecht in het desbetreffende pand."

De groep wordt juridisch bijgestaan door advocaat Michel Govers uit Tilburg. Hij wil pas reageren nadat hij overleg heeft gehad met de krakers. ,,We weten dat de gemeente van plan is handhavend op te treden. En we hebben daarover ook een brief terug gestuurd. Veel meer wil ik er op dit moment niet over zeggen."

Klachten

Volgens gemeentewoordvoerder Erwin Stander komt de gemeente in actie na klachten van omwonenden. Die ergeren zich aan de staat waarin het pand verkeert en zien dat het onderkomen verder verkrot. ,,Het huidige gebruik als woning is strijdig met het bestemmingsplan. Bovendien zijn er klachten uit de buurt. Reden dat we de bewoners vier weken de tijd hebben gegeven om te vertrekken. Doen ze dat niet, dan volgt er een dwangsom van 5.000 euro."

Basisschool Het Kompas zit pal naast de krakers. Volgens directeur Guido Schoonbrood ervaart de school geen overlast van de illegale bewoners. ,,Leerlingen en ouders spreken met enige regelmaat over het feit dat ze er zitten. Maar we hebben er geen last van. We begrijpen dat de gemeente ingrijpt en volgen het verloop van de procedure."

Bende

Wie een kijkje neemt bij de voormalige kinderopvangplaats ziet dat de ramen van binnenuit zijn afgeschermd met grote lappen plastic. De ruiten die niet zijn afgedekt bieden zicht op een flinke bende binnenin het gebouw. Hopen kleren en troep lijken redelijk lukraak te zijn neergelegd. Op het terrein staan verder een auto en wat aanhangers.