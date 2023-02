Krakers Fort Henricus uit panden gezet: ‘Waar moeten we nu naartoe?’

Extra geld voor Woensd­recht­se verenigin­gen die in de problemen dreigen te komen door energiere­ke­ning

WOENSDRECHT - De Woensdrechtse wethouder Lars van der Beek is bereid om het noodfonds voor verenigingen op te hogen. De gemeente had een noodfonds van 100.000 euro in het leven geroepen voor verenigingen die door de hoge energierekening in de financiële problemen kunnen komen.

4 februari