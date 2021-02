Krabbetje, krabbetje aan de wand, wie heeft de mooiste gevel van… Krabbegat?

Ook veel gevels en vensterbanken van Krabben in de stad zijn met het Vastenavendweekend in het vooruitzicht indrukwekkend versierd. We belden aan bij een paar van de mooist versierde huizen en vroegen de Krabben die er wonen naar hun vastenavendgevoel.

Pieter Bernaards, Noordsingel

Een klein Vastenavendmuseumpje, zo kun je de vensterbank van Pieter Bernaards gerust noemen. De geboren en getogen Bergenaar probeert er elk jaar weer iets moois van te maken. Dit jaar heeft hij zijn bronzen geitje voorzien van een mondkapje, gemaakt van een rode zakdoek. Er staan tulpen die het motto goed vertegenwoordigen, en zo zijn er nog een hoop attributen op zijn venster te bewonderen.

Quote Vastena­vend zit in mijn genen Pieter, Bernaards

Pieter: “De Vastenavend zit in mijn genen. Elk jaar als het begint, voel ik die kriebel in mijn buik. Een gevoel dat zich moeilijk laat omschrijven. Dat er nu geen fysieke Vastenavend is, weerhoudt mij er niet van er alsnog iets van te maken. Het is leuk om te zien dat mensen hier soms minutenlang naar binnen staren. Vooral in de weekenden. Soms lopen mensen in bullen voorbij. Dat vind ik leuk!”

Miranda van Isselt, Hofstraat

Sinds maart wonen Miranda en haar man Jorgen in de binnenstad van Bergen op Zoom. Net te laat om hun eerste Vastenavend vanuit deze plek mee te maken. Maar hun vensterbank is dit eerste jaar versierd alsof ze het al jaren doen.

Quote Bloemen: daar wordt ieder mens vrolijk van, toch? Miranda van Isselt

Miranda: “Ik ben van mezelf altijd al aan het freubelen. Ik bak potten, ben regelmatig aan het naaien… Dus met de Vastenavend in het vooruitzicht wilde ik niets liever dan mijn creatieve brein op de vensterbank loslaten. Dat hoeft ook helemaal niet moeilijk te zijn. Pak een paar bezemstelen, tulpen, gordijntjes, maskers en je bent al een eind! Het motto van dit jaar is trouwens makkelijk om op in te haken. Bloemen: daar wordt ieder mens vrolijk van, toch? Hopelijk mogen we volgend jaar echt genieten van onze eerste Vastenavend vanuit onze stadswoning. Dat lijkt me heerlijk.”

Volledig scherm Miranda en Jorgen van Isselt © Pix4Profs/Marina Popova

Wouter Goudswaard, Parallelweg

Bij Wouter Goudswaard en Emmely Tunders zijn de ramen voorzien van eigen gemaakte schilderijtjes door Wouter. De Bergenaar is illustrator van beroep en maakte de schilderijtjes vorig jaar voor de expositie van Peter Fransen.

Quote We wilden het bijzondere feest graag op een andere manier een podium geven Wouter Goudswaard

Wouter: “Nu de Vastenavend dit jaar fysiek niet doorgaat, wilden we het bijzondere feest graag op een andere manier een podium geven. Mijn vriendin kwam met mijn illustraties van vorig jaar. We hebben er wat gordijntjes bij gehangen, waardoor het toch nog een beetje feestelijk oogt allemaal. Als ik thuis ben, zie ik dat het best wat bekijks trekt. Dat is leuk.”

Voor Wouter heeft de Vastenavend altijd iets sprookjesachtigs. “De tradities in dit feest vind ik heel bijzonder. En kijk eens hoe lang alle pakkendragers steeds in hun rol zitten. Dat zie je echt niet in elke stad. Dat zegt veel, als je het mij vraagt.”

Volledig scherm Wouter Goudswaard en Emmely Tunders. © Pix4Profs/Marina Popova

Amber Copray & Dieuwertje van Gorsel, Noordsingel

Huisgenoten Amber en Dieuwertje wonen sinds maart samen in een bovenwoning aan de Noordsingel. Met uitzicht op de Peperbus en de geit, beter kon het niet voor de twee Vastenavendliefhebbers. Hun ruiten zijn inmiddels een ware eyecatcher, met geknipte bloemen, een welkomstboodschap voor de nieuwe prins Wannes III en andere tierelantijntjes.

Quote Sinds onze ramen zo mooi versierd zijn, hebben we altijd onze lamellen dicht Amber Copray

Amber, lachend: “Tot bloedens toe hebben we een avond lang bloemen zitten knippen en plakken, dat past immers perfect bij het motto. Sinds onze ramen zo mooi versierd zijn, hebben we altijd onze lamellen dicht. Dan kunnen mensen beter zien dat we op onze ramen hangt. Zeker in de weekenden levert het veel bekijks op. Wat de Vastenavend voor ons betekent? Alles!”

Volledig scherm Amber Copray(links) en Dieuwertje van Gorsel. © Pix4Profs/Marina Popova