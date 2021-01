Krabbengat krijgt vastenavendwijn ‘Me bloeie wir op’

BERGEN OP ZOOM - Nu het leutfeest dit jaar in de huiskamer gevierd wordt, komt de Foodystore met een vastenavendwijn die de naam van het motto draagt: Me bloeie wir op. ,,We willen het wat feestelijk maken bij de mensen thuis", zegt eigenaar Maurice de Coninck.

Het idee ontstond spontaan toen De Coninck en Fleur Verloo, die de winkel draait, na de feestdagen de winkel aan het opruimen waren. ,,Normaal volgt dan de vastenavend, maar dat is dit jaar toch anders. Toch hebben we besloten de etalage op het leutfeest in te richten. En toen bedachten we dat er nog geen vastenavendwijn is", vertelt De Koninck.

Chardonnay en Merlot

En dus gingen ze op onderzoek uit en is uiteindelijk gekozen voor een witte wijn gemaakt van Chardonnay en Viognier druiven en voor de rode wijn is gekozen voor een Merlot. ,,Beide wijnen zijn allemans vriendjes en perfect om mee te borrelen.” Het etiket voor de wijn is gemaakt door cartoonist Eric Elich die 22 jaar Nar van 't Krabbegat is geweest.

Volledig scherm Het etiket van het collectors item, een volle rode wijn. De Foody Store komt vanaf dit jaar elke vastenavend met een collectors item. © Eric Elich

Speciale wijn als collectors item

Naast deze drinkbare vastenavendwijn komt de Foodystore dit jaar voor het eerst met een collectors item. Een stevige rode wijn van een biologische wijnboer uit Duitsland met het etiket Wad in 't vat zit...,,De boer produceert in totaal maar 600 van deze flessen en wij mogen er daar 240 van verkopen.

Vanaf nu gaan we elk jaar met de vastenavend een collectors item op de markt brengen. Echte liefhebbers kunnen ze verzamelen.” Het is wijn die je nog jaren kan bewaren. ,,Hij wordt alleen maar lekkerder.”

Het collectors item kost 35 euro per fles. De Merlot en Chardonnay kosten 6,50 per fles en 35 euro voor een doosje van zes flessen. Krabben die graag willen proosten met de vastenavendwijn kunnen die bestellen in de webshop of kopen in de winkel.