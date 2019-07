Krabbenfoor nieuwe stijl in Bergen op Zoom heeft toekomst

BERGEN OP ZOOM - De Krabbenfoor nieuwe stijl is een succes en krijgt zeker een vervolg. Het bestuur van ondernemersvereniging Sterck wil de komende jaren vernieuwen. Samenwerking tussen ondernemers is daarbij cruciaal.

Die vernieuwingsslag zit in de details. Zoals in de Lombardenstraat, waar ondernemers het thema 'het Festival van het Goede Leven' hebben uitgewerkt. Met vlaggetjes tussen de gevels en volop muziek. In de smalle winkelstraat neemt het publiek zichtbaar de tijd voor de kraampjes met kleding, sieraden en lp's.

,,Normaal is dit een vrij saaie winkelstraat", zegt onderneemster Anne van Rijswijk Retro Vinyl & Vintage. ,,Nu bruist het volop. Muziek speelt daarin een belangrijke rol. Dat brengt sfeer. Eigenlijk wil je in alle straten muziek hebben. Van bezoekers horen we dat ze dat juist op andere plekken in de stad missen."

Uitdaging

Voor ondernemersvereniging Sterck is de Lombardenstraat één van de succesvoorbeelden van Krabbenfoor nieuwe stijl. ,,Zoiets bereik je alleen met een goede samenwerking", zegt Luud van de Ven, voorzitter van Sterck. ,,Dat is onze uitdaging voor de toekomst. Zorgen voor nog meer samenwerking. Dat is nodig willen we vernieuwen."

Toch gebeurt dat nu al volop. Van de Ven schudt de voorbeelden van plekken in de stad waar ondernemers elkaar hebben gevonden uit zijn mouw. Zoals op het Sint Catharinaplein, met doorlopend activiteiten voor kinderen. Een nieuw onderdeel dit jaar. En de Korte Bosstraat, waar de horeca de krachten heeft gebundeld.

Café De Saeck, restaurant Truva en Il Maccherone hebben daar een gezamenlijk terras neergezet. Het publiek zit er aan lange tafels, zoals tijdens een Oktoberfest. Van een heel ander kaliber is de Steenbergsestraat en het Markiezenhof, waar bistrosetjes en stokbroden voor een Frans sausje zorgen.

Komende jaren wil ondernemersvereniging Sterck nog meer thematisch gaan werken. Het Bergse organisatiebureau INQ Events helpt daarbij. Van de Ven: ,,Hoewel wij volop ideeën hebben, bepalen uiteindelijk de ondernemers hoe de Krabbenfoor er in de toekomst uit gaat zien. Binnenkort gaan we dat samen evalueren."

Over deze editie is de organisatie tevreden. ,,Ondanks de hitte op donderdag en vrijdag, viel de opkomst niet tegen", zegt medeorganisator Youri Roskam. ,,Helaas haakten door de warmte wel enkele standhouders af. Met als gevolg gaten in de Bos- en Potterstraat. Zodoende kwam de sport- en healtyzone niet echt van de grond. Toch willen we dat thema volgend jaar zeker terug laten keren."