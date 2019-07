Krabbenfoor is uitzonderlijk warm, toch wagen deze mensen zich op straat

BERGEN OP ZOOM - Voor koopjesjagers die altijd achter het net vissen op de Krabbenfoor, was het donderdag ideaal in de Bergse binnenstad: weinig concurrentie en alle tijd om de leuke aanbiedingen uit te zoeken. Nadeel: het was verschrikkelijk warm.

Rond de veertig graden is het tijdens de eerste dag van de 55e Krabbenfoor en dat is te merken: de binnenstad is overdag heel erg rustig. Slechts tientallen mensen lopen rond, waar het normaal dringen is in het centrum.

Toch waagde een enkeling zich in de stad. Zoals John Hoek, die vanuit het Noord-Hollandse Zwaagdijk-Oost is gekomen. ,,Vroeger zat ik in militaire dienst en ik heb goede herinneringen overgehouden aan Bergen op Zoom”, vertelt hij. ,,Ik hoop altijd bekenden tegen te komen.” Dat het warm is, vindt hij niet erg. ,,Maar het is jammer voor de ondernemers. Ik vind het fijn dat ze hier toch staan, het gaat om het totaalplaatje.”

Wijzigingen

Volledig scherm Rustig in de binnenstad © Majda Ouhajji Voor Mijn Lievelingskleding staan de drie vriendinnetjes Eef, Micha en Frederique scrunchies te verkopen, kleurrijke haarelastiekjes. ,,Weken zijn we ermee bezig geweest”, vertelt Eef. ,,En we wilden de eerste dag van de Krabbenfoor niet missen, dat is toch altijd bijzonder.”

Er zijn dit jaar wat wijzigingen doorgevoerd tijdens de Krabbenfoor. Zo is de route beter aangegeven en is de Pasar Malam weer verhuisd, naar het Thaliaplein. Daar zit het nog wel een beetje verborgen, al wisten genoeg mensen de eetkraampjes te vinden. Zoals Daniel en Rita van Leeuwen die een gebakken banaan eten. ,,We wonen in de stad, in de Krabbenfoor dus”, vertelt Ria. ,,En we wilden even met ons kleinkind op pad. Maar het is echt heel warm.” De nieuwe locatie vindt Daniel leuk. ,,Zo’n plein is leuker dan vorig jaar, toen het in de Bosstraat stond.”

Waterballonnen

Een van de standhouders daar is Putri Fernandez. Of ze er niet aan heeft gedacht een dag over te slaan? ,,Nee we zijn wel wat gewend”, lacht ze. ,,We slaan het nooit over. We wachten gewoon af hoe het de rest van de dagen zal zijn.” Ze voegt er met een lach aan toe: ,,Ik vind het nog meevallen nu, het verbaast me dat er mensen zijn.”