Krabben trappen Vastenavend 2023 af op 't Neuzebal

Vele krabben trokken naar de Stoelemat of naar 't Krabbegat zelf. Daar is het de komende weekenden weer volop feest tot carnaval officieel begint. Dat is dit jaar van 18 tot en met 21 februari en wordt weer groots gevierd.

Niet alleen in 't Krabbegat was het feest, ook in de andere gemeenten werd carnaval afgetrapt. Zo werd in Strienestad 't nieuwe liedje gepresenteerd op het Snorrebal en in Sanegat en Ostrecht was het Prinsebal.