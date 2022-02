Krabben geven Prins Wannes III een groots onthaal

Want hoewel de echte prinsenwagen dit jaar door de coronacrisis nog niet klaar was, had bouwclub De Waterstraot uit Halsteren er voor gezorgd dat de Prins en de Nar tóch in stijl ’t Krabbegat in konden rijden. Met man en macht werd er de afgelopen weken gewerkt aan een speciaal gerijke: een varken met vervaarlijke slagtanden, waarbij uit de modder op zijn snuit vrolijke voorjaarsbloemen groeiden. Voor Prins Wannes III was het, na twee jaar prins-zijn, zijn eerste echte intocht.