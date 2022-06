Kraampjes, springkussens en kermisattracties op het terreinfeest bij landgoed Vrederust

Ballonnenclown

In dagbestedingslocatie Het Kleine Loo werd niet alleen de oogst, zoals aardappelen en aardbeien verkocht, maar ook perkplantjes, tomatenplanten, kruidenplanten en aardbeienplanten. Kledingstukken en schoenen gingen voor 1 euro over de toonbank en bezoekers konden in de pluktuin een eigen boeket samenstellen.

De vrijmarkt die kleiner was dan in voorgaande jaren werd drukbezocht. Daar lag van alles te koop zoals tuingereedschap, tinnenkannen en veel glas werk. Corrie van der Riet had haar spulletjes ook uitgestald. ,,Het valt niet tegen. Vooral kleding loopt goed. Ik ben van plan aan het eind van terecht alle spulletjes voor tien cent te verkopen”, zei ze lachend. Lou de Heus had zijn garage leeggemaakt en alles wat hij niet meer gebruikte lag te koop. Voor kleding, tasjes en antieke borden was veel belangstelling.