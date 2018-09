KPJ Halsteren klaar voor jaarlijkse tractorpulling

Het hoofdonderdeel blijft hetzelfde natuurlijk: de trekkers. Van supersport trucks tot compact diesels: er zijn verschillende categorieën. Zij moeten zo ver mogelijk zien te komen op een baan. Dat wordt bemoeilijkt door een sleepwagen. Wie de hele baan weet af te rijden heeft een 'full pull' te pakken.

Volledig scherm Camiel Karremans controleert de conditie van de baan die is afgedekt om uitdroging te voorkomen. © Pix4Profs/Chris van Klinken

De Halsterse tractorpulling is een belangrijk onderdeel van de landelijke competitie vertelt voorzitter Camiel Karremans van de KPJ. ,,Deelnemers daaraan doen jaarlijks mee aan zo'n tien tot dertien wedstrijden. In Halsteren is de laatste wedstrijd. Hier worden de punten dus beslist.'' Het zijn aankomend weekend dan ook niet de minste deelnemers: zo komen een Nederlands én een Europees kampioen langs aan de Tholenseweg.

Vierduizend bezoekers

De wedstrijdbanen liggen nu nog onder een wit zeil. Om de grond zo goed mogelijk te houden voor zaterdag. Maar dan gaat het zeil eraf en kunnen de maar liefst 270 deelnemers eroverheen.

Het evenement is de laatste jaren steeds wat groter geworden. Vorig jaar trok het verspreid over twee dagen maar liefst vierduizend mensen. Liefhebbers van de trekkers, natuurlijk, maar ook mensen uit de omgeving die voor de gezelligheid langskomen.

Het eerste wat dit jaar meteen in het oog springt als je de locatie nadert, is de grote tent. Die staat er voor het eerst. Op zaterdagavond is het podium voor feestband De Bijtels, zondag treedt Lekke Band op. ,,We hebben bands geboekt die voor iedereen leuk zijn'', zegt Karremans. ,,Zodat zowel jong en oud een leuk avondje kan beleven.''

Foodtrucks

Daarnaast zijn de vrijwilligers van de KPJ, maar liefst tachtig lopen er dit weekend rond, druk bezig met de aankleding van het terrein. Er komen verschillende kleinere tenten en in het weekend staan er ook foodtrucks. Van poffertjes tot friet of een bourgondisch broodje: het is er allemaal.

Aan de kinderen is ook gedacht: zij kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan de traptrekkerrace. Ook is er een speciale categorie voor wagens die mee hebben gedaan aan de Zwarte Cross. Zij mogen een rondje op de baan rijden, maar bij hen gaat het meer om de creativiteit.