Kosten Huis van de Wijk pakken fors hoger uit: ‘Beeld ontstaat dat gemeente geen begroting kan uitdenken’

BERGEN OP ZOOM - De kosten voor het afbouwen van Huis van de Wijk, het nieuwe ‘wijkhuis’ in appartementencomplex de Piushof in wijk Gageldonk, pakken fors hoger uit. Het college wil het gat in de begroting dichten, maar de raad is sceptisch.

Dat bleek donderdagavond tijdens de commissievergadering. Dat het wijkhuis er moet komen, daarover is de gemeenteraad het roerend eens. Maar nu blijkt dat de kosten voor het afbouwen en inrichten van het Huis van de Wijk hoger uitvallen dan gedacht, roept dat bij de raad vragen op.

,,Wederom is dit een project waarbij het college bij raad aanklopt voor meer geld en garanties. Daar zijn vast goede redenen voor. Maar het beeld dat blijft hangen is dat de gemeente geen begroting kan uitdenken”, zei Adam Ahajaj (PvdA).

Een derde ophoesten

Woningcorporatie Stadlander, de (zorg)partners in het project en de gemeente willen ieder een derde van de kosten voor hun rekening nemen. Een bedrag tussen de 56.000 en 150.000 euro. En ook nog eens garant staan voor maximaal 137.000 euro.

Dat het Huis van de Wijk meer geld kost, komt met name door de gestegen bouwkosten. ,,Hoe kunnen we zorgen dat we in het vervolg, bij dit soort projecten, in één keer het volledige verhaal hebben”, vervolgde Ahajaj. Maar volgens Hans Peter Verroen (CDA) was de kostenstijging vooraf niet in te schatten.

‘Gemeente is niet rol vast’

Daar was Joost Pals (Lokaal Realisme) het niet mee eens. ,,Het risico op het afdragen van BTW komt niet uit de hoge hoed. Ook is er geschoven met het aantal vierkante meters, van 650 naar 850. Dat had vorig jaar, bij het indienen van het raadsvoorstel, aan de orde moeten komen. De gemeente is niet rolvast.”

Voor Souhail Soutou (GBWP) moet er eerst meer zekerheid komen over het kostenplaatje. ,,Hebben de partners in het project maximaal ingezet op het binnenhalen van subsidies en fondsen?”

Volgens wethouder Mignon van der Zwan is dat zeker het geval. ,,Alle partijen voelen dezelfde financiële druk. Stuk voor stuk willen ze subsidies binnenhalen. Dat is in ieders belang om de kosten te drukken.” Volgens Van der Zwan zorgt de samenwerking tussen de verschillende partijen juist voor lagere kosten.

Scherpe begroting

Dat het project niet realistisch zou zijn begroot, verwerpt Van der Zwan. ,,Op dat moment was het de meest scherpe begroting die we konden maken.” Volgens de wethouder moet naar de lange termijn worden gekeken. ,,We zetten hier een wijkhuis neer waarvan de gemeente straks geen eigenaar meer is. Dat bespaart kosten.”

Het Huis van de Wijk moet een plek worden waar buurtgenoten elkaar ontmoeten. Waar ze terecht kunnen met vragen. Maar ook kunnen ontspannen. Stadlander werkt daarbij nauw samen met de gemeente, welzijnsorganisaties, zorgorganisaties en de West-Brabantse bibliotheek.