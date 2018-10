Koper voor V&D in Bergen op Zoom: dit zijn de nieuwe plannen

BVR is niet van plan veel aan de omvang van het karakteristieke gebouw te veranderen. Maar de gevels worden opgeknapt en aangepast. ,,Als er meer over de plannen bekend is, organiseren we samen met de gemeente een avond om geïnteresseerden te informeren. Ik denk dat we binnen een maand de eerste planning hebben'', zegt Ted Dane, ontwikkelaar van BVR. Het bedrijf streeft er naar om al in het eerste kwartaal van 2019 met de aanpak van het gebouw te beginnen.