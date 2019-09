Kop-staart botsing op A4 bij Woensdrecht, twee gewonden

Belgische snelheids­dui­vel rijdt 145 kilometer per uur waar je 60 mag in Bergen op Zoom

10:36 BERGEN OP ZOOM - Een Belgische bestuurder is dinsdagochtend betrapt terwijl hij veel te hard reed in Bergen op Zoom. De persoon reed 145 kilometer per uur op een plek waar je ‘maar’ 60 kilometer per uur mag.