Koos Moerenhout Classic gaat ook dit jaar niet door: ‘Niet verantwoord gezien omstandigheden’

Bouwers bouwen niet, Bergen mist Wagetjes Kijke: ‘We zijn onze hobby kwijt’

10 februari BERGEN OP ZOOM - Het had er een drukte van belang moeten zijn. Met een paar duizend Krabben die zich vergapen aan de creaties van de bouwclubs. Maar op de woensdag van het Wagetjes Kijke is het stil op het Konterscherp. Jac Linders (79) en Willem Wunnik (73) van de Leutige Krabben staan voor een gesloten bouwkot op een troosteloos en verlaten terrein. Een wagen is er niet, de vastenavendoptocht komt er niet. Vanwege corona is er het hele jaar niet gebouwd.