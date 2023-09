Koor zingt al 25 jaar Finse, Egyptische of zelfs Jiddische liederen: ‘Wie hier komt zingen, kiest bewust voor iets bijzonders’

indebuurt.nl Verhuis­alarm: in deze Bergse kledingwin­kel komt een nieuwe zaak

Bergse shoppers van herenmode opgelet. Nog heel even en dan sluit kledingwinkel Aspact in de Kortemeestraat zijn deuren. Maar het pand blijft niet lang leeg, er komt namelijk een nieuwe zaak in. En die is voor veel Bergenaren geen onbekende…