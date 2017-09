Koor A58 komt met filmmuziek-concert Take A58

BERGEN OP ZOOM / RILLAND - West Side Story, James Bond, The Lion King, allemaal films bekend om hun muziek en allemaal komen ze voorbij in Take A58. Het nieuwe stuk van het Zeeuws-West-Brabantse Koor A58 draait helemaal om bekende liedjes van films en is komend weekend te zien in Bergen op Zoom en Middelburg. Tot die tijd zijn ze nog druk aan het repeteren in het dorpshuis van Rilland.

"Somehow... Someday... Somewhere..." Het 56-koppig koor is het lied van West Side Story aan het oefenen, nu al lijkt het op een mooi, vol geluid. Toch is dirigent Bart Orye het er niet mee eens. "Open uw mond! Somewhere, dat gaat niet als de mond dicht is!" De zangers proberen het nog een keertje en dan gaat het al een stuk beter volgens Orye.

Verbeterpunten

Ook bij de volgende nummers weet de Antwerpenaar verbeterpunten te vinden. Op de vraag of het dan wel goed gaat komen als ze voor het publiek moeten optreden, ze hebben namelijk nog maar één repetitiedag voor ze in Middelburg staan, reageert Orye positief.

"Natuurlijk komt het goed, daar moeten we op hopen. Maar een dirigent zonder aanmerkingen, dat zie je niet. Je wilt altijd verder." Ook Cobi Schäffer, koorlid en verantwoordelijk voor de PR in West-Brabant, denkt dat het gaat lukken. "Het moet gewoon samen komen op het optreden, maar dat lukt altijd wel."

Filmmuziek

Take A58 is namelijk niet het eerste stuk van het koor, volgens Schäffer is Koor A58 al zo'n 18 jaar oud. Ieder jaar treden ze op met ieder jaar een wisselend thema. "En dit jaar is dat filmmuziek. Dat is bedacht door ons artistiek leider Rob van der Meule. Hij heeft deze keer alleen een time-out genomen dus kan hij er niet bij zijn, daarom hebben we Bart Orye er bijgehaald. De liedjes zijn aangedragen door de koorleden zelf." Koorlid en PR-vrouw voor Zeeland Bet Busink: "Daaruit heeft onze muziekcommissie een keuze gemaakt, dus het muziek komt echt uit het koor zelf." Uiteindelijk worden er zeventien liedjes gezongen, goed voor een voorstelling van ongeveer anderhalf uur.

Presentatie

Het koor heeft niet alleen nagedacht over de liedjes maar ook over de presentatie. Schäffer: "Zo hebben we twee man die de nummers aan elkaar praten met achtergrondinformatie en bewegen de koorleden ook om het aantrekkelijk te maken voor het publiek." Busink: "Op die manier zorgen we voor stage presence. We veranderen tijdens de pauze ook van kleren, zo gaan we van grijs en wit naar spijkerbroeken. Dat is leuk voor het publiek, om ons in andere kleren te zien."

Take A58 is zaterdag om 20.00 uur in Concertzaal Middelburg, zondag vanaf 14.30 uur in De Raayberg Bergen op Zoom.

Voor meer informatie en kaartjes (10 euro per stuk): koora58.nl