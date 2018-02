Koopzondag in Bergen op Zoom: 'Wat een troosteloos gebeuren'

BERGEN OP ZOOM - Kort en goed: de koopzondag in de Bergse binnenstad was een 'troosteloos gebeuren'. Ja, het was koud, maar de zon scheen en het parkeren is gratis. Maar als winkeliers zelf op koopzondag hun deuren gesloten houden, wordt het nooit iets. Dan zijn alle inspanningen een 'bodemloze put'.

Zie hier de discussie die zich zondagavond op Facebook ontrolde naar aanleiding van de winkelopenstelling die dag. 'Zeuren over winkelcentrum De Zeeland is natuurlijk onzin als je als winkelier niet de moeite neemt om open te gaan als andere mensen vrij zijn'.

Voorzitter Leon Videler van ondernemersvereniging Sterck werpt dat 'troosteloze' verre van zich. ,,Het was niet druk, maar wel geslaagd. We doen op koopzondag altijd wat extra's. Dit keer met oud-Hollandse spelletjes. De eerste koopzondag na vastenavend is altijd moeilijk. Dat is al jaren zo. En geloof me, dat is in Roosendaal, Breda en Tilburg niet anders. In de Veemarktstraat in Breda bleven afgelopen zondag ook veel winkels dicht'', aldus Videler wier 'haren overeind gaan staan' van makkelijke kritiek via sociale media. ,,Zitten we weer in die negatieve spiraal.''

Leegte

Spijtig is wel, vindt Videler, dat winkeliers die op zondag open zijn vervolgens op maandag vaak dicht blijven. Wat dat doet met de binnenstad, was maandag goed te zien. Leegte in de Kortemeestraat in 't Vierkantje. Veel meer winkels dicht dan open. Kopers die op de vingers van één hand te tellen zijn.

Herenmodezaak 't Rondje is wél open, evenals afgelopen zondag. Het is zeker waar, zegt eigenaar Dave Koevermans, dat het in de eerste weken na carnaval niet storm loopt. ,,Alsof iedereen weer zo'n beetje op gang moet komen. Maar zodra de zon echt gaat schijnen, trekt het aan'', aldus Koevermans die ook de modezaken 't Pakhuis en Circolo runt in 't Vierkantje. Hij doet altijd mee aan koopzondag, maar het blijft in praktijk lastig om alle ondernemersneuzen dezelfde kant op te krijgen. ,,Voor mij is de koopzondag lonend, zeker in combinatie met de zaterdag. Je moet er zelf iets van willen maken. Waarom klanten naar mijn winkel komen? Vanwege de service.''

Quote Iedereen in Bergen op Zoom moet na vastenavend weer op gang komen Dave Koevermans, mode-ondernemer

Koffie- en lunchroom Kaldi, even verderop in de Kremerstraat, had zondag niets te klagen over klandizie. ,,We hebben in een paar jaar tijd een kring aan vaste klanten opgebouwd. Die weten dat ze op koopzondag niet voor een gesloten deur komen'', aldus de ondernemer die graag zou zien dat alle binnenstadsondernemers ook op zondag willen ondernemen.

Bij damesmodezaak Return in de St. Josephstraat rinkelt maandag net na de middag de kassa al. Een dame loopt opgewekt met haar aankoop de winkel uit, terwijl de volgende een jurkje bij de kassa legt. ,,Weet je wat het probleem voor de consument in Bergen op Zoom is?'', werpt de ondernemer tussendoor op. ,,Dat hij er geen pijl op kan trekken welke winkels op koopzondag open of dicht zijn.''

Verwarring

Het opschuiven van koopzondag van de eerste naar de laatste zondag in de maand leidde tot verwarring, aldus de eigenaar van Return. ,,Het kost tijd voordat zo'n verandering weer in het systeem zit bij mensen. Ik heb ook het gevoel dat er nu meer winkels dicht blijven.'' De koopzondag van januari viel in de voorweekends van vastenavend. ,,Ik had Belgische klanten die niet begrepen waarom er zoveel dicht was.''

Toch boert Bergen op Zoom met koopzondag altijd nog beter dan Goes, weet Niels Minnaard van schoenenwinkel Sneakers (Zuivelstraat) uit eigen ervaring. ,,Ik heb zondag best goed gedraaid. Het was misschien niet heel druk, maar we hebben toch aardig verkocht. Ik wil de koopzondag niet kwijt.''