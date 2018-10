Koninklijke onderscheidingen bij afscheid Steenbergse hoofdbrandwachten

Zandstorm in Steenber­gen: bewoners zijn het beu

7:34 STEENBERGEN - Zandhopen voor de deur, stuifzand op auto's. Bewoners van de Oost-Havendijk, Bastion en Fort in Steenbergen zijn het beu. "Het lijkt wel alsof de buurt in een woestijngebied is veranderd", zegt Lucia van Eijk.