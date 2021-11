Koninklijke eer voor archeologen in Bergen op Zoom: ‘Dit werk verdient een kroon’

Na twee jaar stilstand door corona kon de vereniging dan toch een feestje vieren in café-zaal De Mortier aan de Dubbelstraat, de pottenbakkersbuurt van Bergen op Zoom en de bakermat van de archeologie in de stad. Asselbergs schetste hoe In den Scherminckel vijftig jaar geleden begon als een ‘opgravingsclub van jongelui’ en uitgroeide tot een bloeiende vereniging van momenteel zo'n tachtig donateurs. Officieel is het een amateurclub, maar het werk grenst aan volwaardige professionaliteit, aldus wethouder Jacobs. ,,Terecht dat vandaag de vinders in de schijnwerpers staan. Jullie hebben het verschil gemaakt en het beeld op de geschiedenis van de stad flink verruimd.”

Meer dan wroeten in de grond

De vrijwilligers doen al jaren veel meer dan in de grond wroeten. Mede door de pioniersgeest van gemeentelijk archeoloog Marco Vermunt houdt In den Scherminckel zich bezig met lezingen, educatie van jeugdigen (via de Jeugdmonumentendag) en het exposeren van historische vondsten in het Archeologisch Depot in het vroegere politiebureau. De jongste archeologieparel is de tentoonstelling Verborgen Vesting onder Hof van Asselbergs waar bezoekers de sfeer proeven van de oude vestingwerken van Menno van Coehoorn.