Koningsdag in Lepelstraat gaat tóch door

LEPELSTRAAT - De Oranjevereniging in Lepelstraat blijft dan tóch bestaan. Nadat het vorige bestuur in april van het afgelopen kalenderjaar zijn taken had neergelegd, stond een groep vrijwilligers enkele maanden later op om de vereniging nieuw leven in te blazen.

Het nieuwe bestuur werkt hard aan een draaiboek voor Koningsdag en de Nationale Dodenherdenking. Steeds meer Oranjeverenigingen in Nederland leggen het loodje.

Eén jaar lang zocht het vorige bestuur onder leiding van voorzitter Maikel van Loon naar opvolgers, maar telkens kreeg het nul op rekest.



Het bestuur kon het werk niet langer combineren met activiteiten voor andere verenigingen in het dorp en stapte voltallig op.

Stikzonde

,,De daaropvolgende maanden hoorde je in het dorp dat het toch stikzonde was dat het was gestopt", vertelt Betsy de Kock. Zij is de kersverse voorzitster van de Oranjevereniging. ,,Vrijwilligers zijn er genoeg in Lepelstraat, er was alleen niemand die de kar wilde trekken."

,,Vervolgens hebben we eind augustus bij elkaar gezeten met bestuursleden van onder meer 't Patronaat, SKW, de kerk, harmonie en organisaties die in oktober betrokken waren bij 75 jaar Bevrijding in Lepelstraat."

Verrassend was dat de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de Oranjevereniging en de gemeentesubsidies op de lange termijn nog altijd open stonden. ,,De basis lag er al. Natuurlijk is het niet zomaar even instappen en organiseren, in de draaiboeken gaan nog de nodige uurtjes zitten. Ook moest er gekeken wat er financieel nog mogelijk was, want het vorige bestuur had, geheel terecht, zijn bestuursperiode met een knalfeest afgesloten", weet De Kock.

Volledig scherm Archieffoto op het Kerkplein in Lepelstraat. Kinderen doen in 2016 mee aan de versierdefietsenoptocht. © Pix4Profs / Edwin Wiekens

Basissubsidie

,,Financieel komt het erop neer dat je teruggeworpen bent tot de basissubsidie. De Oranjevereniging heeft geen vlees meer op de botten, maar dat maakt niet heel veel uit. We willen langs alle kanten mensen bij de vereniging betrekken."

'We' zijn in dit geval voorzitster Betsy de Kok (betrokken bij diverse verenigingen en raadslid van GBWP), penningmeester Paul Schepers (tevens voorzitter Lepelstraatse harmonie) en secretaris Johan van Gils (betrokken bij diverse jeugdactiviteiten in het dorp).