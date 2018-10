Komt Eventum in Bergen op Zoom straks leeg te staan?

Boswachter is bezorgd: Brabantse Wal snakt naar een beetje water

6:06 BERGEN OP ZOOM - Na een gortdroge zomer was deze week de 'zomer' weer even terug. Met opnieuw dagrecords. Nog nooit is het zo laat in oktober zo warm geweest. Dat gaat niet zonder gevolgen, zegt boswachter Erik de Jonge. Hij vreest voor plassen en vennen als de Zeezuiper. "De natuur snakt naar water."