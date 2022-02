Komt er straks drinkwater uit Kruisland? ‘We verwachten een goede kwaliteit hier’

KRUISLAND - Een boorstelling midden in de polder bij Kruisland, dat roept vragen op. Al helemaal in een tijd waarin de prijzen van olie en gas dagelijks in het nieuws zijn. Maar ook water wordt schaars in West-Brabant.

Dat legt Jasper Verberk, sectordirecteur productie bij Brabant Water, uit. ,,We naderen het kritische punt.’’ Rond Kruisland wordt een pompproef voorbereid om te kijken of het gebied geschikt is voor drinkwatervoorziening in de nabije toekomst. Het groeiende aantal inwoners en bedrijven, de steeds warmere zomers, alles bij elkaar zorgt voor een toenemende vraag naar drinkwater.

Brabant Water heeft volgens Verberk bewust voor het buitengebied van Kruisland gekozen. ,,We verwachten hier de minste impact op het landschap en een goede waterkwaliteit. Meer naar het noorden en westen is het water te zoutig.’’

Natuurgronden

Omgevingsmanager Eric van de Lockant geeft nog een goede reden. ,,We blijven weg van de natuurgronden in het zandgebied.’’

Aan de Engelseweg wordt gewerkt aan de centrale onttrekkingsput. In de nabije omgeving worden de komende weken ook nog eens elf andere meetputten geboord, tot wel 250 meter diep. ,,De boringen geven inzicht in bodemopbouw, het grondwatersysteem en de grondwaterkwaliteit.”

Eind dit jaar moet duidelijk zijn of de Kruislandse polders geschikt zijn als waterwingebied. Als dat zo is, gaat het water straks ondergronds naar het drinkwaterproductiebedrijf in Wouw. ,,Maar dan zijn we al gauw een jaar of vijf verder.’’

Brabant Water werkt in het project nauw samen met allerlei partners, van de provincie Noord-Brabant en landbouworganisatie ZLTO tot natuurorganisaties en de Dorpsraad Kruisland. Medewerking van de grondeigenaren is volgens Van de Lockant een voorwaarde. ,,In een waterwingebied mogen geen kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.’’

Vergoedingen

Boeren staan doorgaans ook niet te springen dat er leidingen in hun percelen worden gelegd, vanwege de negatieve invloed op de productie. ,,Daar staan vergoedingen tegenover.’’

Ook de effecten op het waterpeil worden in de boerenwereld met argusogen gevolgd. Ook daarom is volgens Van de Lockant voor de Kruislandse polders gekozen. ,,We hebben hier peilgestuurde gronden.’’ Mogelijk wordt op de winlocatie in Kruisland straks 3,5 miljoen m3 grondwater per jaar onttrokken voor drinkwater.