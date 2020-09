Komt er een najaarskermis met 30 attracties aan de Boulevard in Bergen op Zoom?

Woensdag besliste de Veiligheidsregio dat kermissen vanaf 1 oktober weer zijn toegestaan. Tot dat moment was dat nog 1 november. Vanuit Bergen op Zoom is druk uitgeoefend om dat voor elkaar te krijgen. Zodat de Bergse kermis doorgang kan vinden.



Kermisondernemer Vale gaat er vanuit dat het goed komt. ,,Dat kunnen we wel gebruiken, normaal organiseer ik 25 kermissen dit jaar kom ik niet verder dan vijf. We hopen dat we snel duidelijkheid hebben. We zijn met alles wat we kunnen doen blij. Want we willen centjes verdienen.”