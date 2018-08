Komst HAS naar Bergen op Zoom niet zeker

BERGEN OP ZOOM - Pas begin oktober is duidelijk of HAS Hogeschool landt in Bergen op Zoom terwijl de gemeenteraad donderdagavond al beslist over de aankoop van het voormalige suikerlab in Bergen op Zoom.

Dat werd maandag duidelijk tijdens een bijeenkomst voor de gemeenteraad in het suikerlab. Tot nu toe gaat de gemeente er vanuit dat studenten van HAS Hogeschool er flink gebruik van gaan maken. Maar Dick Pouwels, voorzitter van het college van bestuur van HAS Hogeschool, maakte duidelijk dat het spel anders loopt.

Volledig scherm Het chemisch laboratorium © Mariëtte den Engelse

HAS heeft samenwerking gezocht met Avans Breda, HZ Vlissingen, InHolland, Aeres Hogeschool Dronten en Van Hall Larenstein in Leeuwarden en Velp. Onderzoek van deze zes heeft uitgewezen dat er goede kansen liggen voor innovatie in de Zuid-Westelijke Delta. Op het gebied van agrofood. Daar willen de hbo-opleidingen samen werk van maken. Met bedrijven. Met overheid. Maar pas begin oktober wordt er beslist over locaties. ,,We hebben er meerdere op het oog'', aldus Pouwels tegen deze krant. ,,En kijken niet alleen naar Bergen op Zoom. Maar ook niet per definitie naar maar een locatie. Het kan zijn dat we op meer plekken neerstrijken.''

Een kwart van de studenten van de HAS in Den Bosch komt uit West-Brabant. ,,Maar slechts zeven procent vindt de weg terug naar de Zuid-Westelijke Delta", stelt Pouwels. ,,Dat moet veranderen en daar willen we aan meewerken."

Raadslid Sander Siebelink van Lijst Linssen maakte zich zorgen nu de komst van de HAS allerminst zeker is. ,,Wat zijn de belangrijkste afwegingen om te kiezen voor een locatie", wilde hij weten van Pouwels. ,,Het gaat ons met name om de samenwerking tussen de bedrijven, de overheid en het onderwijs die wordt geboden. De dynamiek die daarbij hoort", stelde Pouwels. ,,Daarnaast is bereikbaarheid bijvoorbeeld ook een factor."

Volledig scherm Rondleiding in suikerlab. © Mariëtte den Engelse

Pouwels noemde het suikerlab wel een gebouw met uitstraling. ,,Als je hier op school hebt gezeten, blijft dat wel hangen." CDA'er Erik Verbogt vroeg zich af of het gebouw niet veel te gedateerd was om nog functioneel in te kunnen opereren. Dat viel volgens Rob Neutelings, directeur van het ROC West-Brabant, alles mee. ,,Er zijn mogelijkheden genoeg. Her en der heeft het een kwast verf nodig en wellicht een nieuwe onderzoekstafel. Maar het is een prima plek", stelde hij. ,,Zeker samen met hbo-instellingen", was zijn boodschap aan de HAS.