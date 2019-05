Kom in Bergen op Zoom luisteren naar levensverhalen Joodse oorlogsslachtoffers

BERGEN OP ZOOM - Zondag 5 mei is het zover: voor de vierde keer doet Bergen op Zoom mee aan het landelijke evenement Open Joodse Huizen waarbij levensverhalen verteld worden van Joodse slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog. De gratis toegankelijke bijeenkomsten zijn op vijf plekken in de binnenstad: hotel De Draak, de synagoge, de kapperszaak Mannuh Barbiers aan de Steenbergsestraat en twee woningen aan de Engelsestraat en Arnoldus Asselbergsstraat.

De deelname van hotel De Draak op de Grote Markt is een primeur. Lex Lensink vertelt daar om 12.30 en 14.30 uur over de oorlogsgeschiedenis van de stadsherberg: letterlijk boven het hoofd van de Duitse bezetter, verborg toenmalig hoteleigenaar Anton Oirbans Joodse onderduikers en mensen uit het verzet. Daarnaast passeert het verhaal van de Joodse familie van Alexander Bosman én verhaalt Lensink over zijn eigen familiegeschiedenis. Door een bijzondere speling van het lot overleefde zijn moeder het concentratiekamp Theresienstadt.

Een bijzonder verhaal ook in de winkel van Mannuh Barbiers waar tot 1953 de familie Walg woonde. Grootvader Marcus Walg en zijn vrouw Debora Polak verhuisden van Steenbergen naar Bergen op Zoom om dichter bij de synagoge aan de Koevoetstraat te wonen. Toen de oorlog uitbrak en de synagoge werd verkocht aan de NSB, dook de familie Walg onder. Anje van Buuren-Meinardi, die een lijvig boek schreef over Joodse families in Bergen op Zoom, vertelt dit verhaal om 11.00 en 13.00 uur.

Volledig scherm Hotelier Frans Hazen van De Draak in Bergen op Zoom schijnt met een lamp in de richting van een kruipruimte waar in de Tweede Wereldoorlog Joodse onderduikers en verzetsmensen werden verborgen. © Pix4Profs/Peter van Trijen

In de synagoge zelf vertelt Tilly Gaillard-de Hes om 13.00 en 15.00 uur het verhaal over de onderduik van haar tante Betsy en hoe die emigreerde naar Amerika. Tilly komt over uit Parijs om haar bijdrage te leveren aan Open Joodse Huizen.

Tenslotte de verhalen in twee woonhuizen. Mike en zijn zoon Joost de Bruin verhalen aan de Engelsestraat 16 om 14.15 en 15.30 uur over de vlucht van vader respectievelijk opa Joost de Bruin naar Lissabon. Aan de Arnoldus Asselbergsstraat 14 vertelt Philip Soesan om 14.30 en 16.00 uur over de tragische geschiedenis van de Joodse familie Goudstikker.

Volledig scherm Isadoor en Theresia Goudstikker met hun kinderen Jules (op schoot) en Rozeke. Het verhaal van de familie Goudstikker wordt zondag verteld door Philip Soesan; hij is een ver familielid van de Goudstikkers. © Fotocollectie Familie Goudstikker

Dameskoor Mea Dulcea zorgt met twee optredens in De Draak (13.45 uur) en in de synagoge (14.30 uur) voor de muzikale omlijsting. Het koor zingt drie joodse liederen van componisten Viktor Ullmann en Gideon Klein. Zij werden beiden vermoord in de oorlog.