Kolonel Franka Teunissen nieuwe baas van Vliegbasis Woensdrecht: ‘Als de oorlog uitbreekt hoeft niet iedere militair vooraan te staan’

Halsteren stelt beslissing over overstap naar zaterdag­voet­bal uit

De beslissing over een overstap van het in de zondag vierde divisie spelende Halsteren naar het zaterdagvoetbal is voorlopig uitgesteld. Dat is bekendgemaakt na een ingelast bestuursoverleg op maandag 12 september. Over de beoogde overstap ontstond veel commotie. Het huidige zaterdagteam zou in de nieuwe structuur ophouden te bestaan.

15 september