Kolonel Ellen Meeuwsen verlaat vliegbasis Woensdrecht: 'Jonge vrouwen durven nu hun ambitie uit te spreken’

Galerie Arsis vreest het pand aan Zuivel­plein te moeten verlaten: ‘We gaan door tot we eruit gezet worden’

BERGEN OP ZOOM - Galerie Arsis vreest dat het de langste tijd gehad heeft in het pand aan het Zuivelplein in Bergen op Zoom. Vastgoedinvesteerders hebben winkelgebied de Parade opgekocht om de leegstand aan te pakken. ,,Er is grote onzekerheid, maar we gaan door totdat we eruit gezet worden", zegt voorzitter Maarten van 't Hof van Arsis.

23 juni