Kokend water, hete lucht en extra veegbeurten in de strijd tegen Woensdrechts onkruid

Wijkteams helpen

,,Het niveau van chemisch bestrijden haal je niet, maar er is veel mogelijk", zegt wethouder Jeffrey van Agtmaal. ,,Prop gaat met machines die in Zeeland al gebruikt worden een pilotproject doen met borstelen, hete lucht en vegen. Ook de wijkteams helpen daarbij.”

Beter inzetbaar

Aantal veegbeurten van 6 naar 9

Het aantal veegbeurten stijgt van zes naar negen, voor elke straat in elke kern. Ook zijn de routes aangepast om onkruid beter de kop in te drukken. Juist bij slecht of minder borstelen en vegen krijgt onkruid kans te groeien op verhardingen.

Communiceren over parkeren

De gemeente gaat communiceren wanneer welke weg precies wordt aangepakt. ,,We vragen inwoners om dan niet op straat te parkeren. Die medewerking is nodig, anders kunnen de wagens er niet bij. Bij de Raadhuisstraat in Hoogerheide en de Dorpsstraat in Ossendrecht stellen we indien nodig van 8.00 tot 12.00 uur op maandag een tijdelijk parkeerverbod in. Dan zijn de winkels toch dicht.”