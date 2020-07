Koffie, snelle pasta of vis: alles kan bij Da Maurizio

Het overkwam meerdere ondernemers. Op het punt staan om een nieuwe zaak, zeg een restaurant, te openen en dan... gooit corona roet in het eten. Het overkwam Maurice de Coninck die in het voorjaar zijn nieuwe zaak trattoria Da Maurizio zou openen. Een laagdrempelig Italiaans restaurant, tegenover het Markiezenhof in Bergen op Zoom. Een mooie aanvulling op zijn bistro iets verderop in de stad, Bij de Coninck. Daar zijn we een jaar geleden geweest en waren we enthousiast over.