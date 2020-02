Koert heeft een neus voor Vastenavendmuziek

,,Het is het neusje van de zalm. Een vrolijke meezinger, een niemendalletje met een knipoog naar hedendaagse discussies. Zo zit de klimaatdiscussie er in. Een liedje moet ook wel van de tijd zijn. Dat je het over tien jaar hoort en denkt: oh ja, dat waren de discussies die toen speelden.”

,,We kunnen eigenlijk pas beginnen met schrijven als het motto er is. Vaak is het thema er al wel, maar de precieze slogan nog niet. En die is bepalend. Zowel voor het ritme als de rijmuitgangen. Eind november, begin december is er meestal een compleet liedje. Dat wordt sinds mensenheugenis in Hilversum opgenomen. Daar trekken we een dag voor uit. ‘s Ochtends is er nog niks en ‘s avonds hebben we een compleet liedje. We zijn een van de weinige stichtingen die het liedje nog met een live-orkest opnemen.”