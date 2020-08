Koen woont met plezier in Steenbergen: ‘Begrijp niets van dat onderzoek

STEENBERGEN - Koen Cuelenaere (26) begrijpt er helemaal niets van. Dat Bureau Louter zijn gemeenten afdoet als één van de minst aantrekkelijke van het land. ,,Je hebt hier alles: natuur, cultuur en je zit zo in Rotterdam of aan het strand.”

Als rasechte Steenbergenaar begrijpt Cuelenaere niet hoe het Rotterdamse onderzoeksbureau tot de conclusie komt dat het wooncomfort niet deugt. ,,Wat is er mis met Steenbergen? Het heeft alles. Neem de West-Brabantse waterlinie. Fort Henricus. Of Beneden Sas. Maar ook de natuur is schitterend, je kunt hier prima fietsen. En door de A4 zit je zo in Rotterdam of Antwerpen.”

Lage score

Toch heeft Cuelenaere wel een vermoeden waarom zijn gemeenten zo slecht scoort. ,,Misschien komt het door de recente misdaden. Of de discussies over het AZC. Dat onthouden mensen.” Van de 355 gemeenten staat Steenbergen op plek 345 en bungelt dus onderaan het lijstje van Bureau Louter, dat in opdracht van weekblad Elsevier onderzoek deed naar het woongenot van alle Nederlandse gemeenten.

Links Koen Cuelenaere, rasechte Steenbergenaar die niks snapt van de lage score van de gemeente.

Zelfs natuur matig

Waar de gemeente Steenbergen vooral slecht op scoort is de nabijheid van sportvoorzieningen, musea, theaters, bioscopen en restaurants. Ook op het gebied van bereikbaar via openbaar vervoer scoort het ondermaats. Opvallend is ook dat de natuur de Steenbergenaren als ‘matig’ wordt beoordeeld. Alleen op rust en ruimte scoort de gemeente een voldoende.

Voor wat het waard is, Kruisland scoort binnen de gemeente het hoogst op het gebied van wooncomfort. De Heense Polders het slechtst. Opvallend is dat niet, in De Heen is het voorzieningsniveau al jaren laag. Zo is de basisschool al jaren dicht. Schrale troost voor Steenbergen is dat de omliggende gemeenten het al niet veel beter doen. Buurgemeente Tholen staat met plek 349 zelfs bijna onderaan.

‘Kom vooral kijken’

Moerdijk scoort ietsje beter met een 332e plaats in de ranglijst. Roosendaal komt tot plek 322. Aanzienlijk hoger scoren Bergen op Zoom en Woensdrecht met plekken 279 en 235. Burgemeester Ruud van den Belt begrijpt niets van de lage score, laat hij weten.

,,Kijk naar de reacties op het artikel dat eerder deze week verscheen”, zegt Van den Belt. ,,Steenbergenaren herkennen zich niet in dat beeld. En mensen die wel twijfelen nodig ik graag uit om hier eens te komen kijken. Wij zijn juist trots op onze gemeente, met prachtige natuur en met een groot aantal innovatieve bedrijven, die aansluiten op alle innovatieve ontwikkelingen.”