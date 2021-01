Koelwagens uitgebrand bij bedrijf in Ossendrecht, politie doet onderzoek

Bergse jongeren bieden ouderen helpende hand in ruil voor lage huurprijs

6 januari BERGEN OP ZOOM - Het project Ravelijnflat, waarbij jongeren in ruil voor een lage huurprijs enkele uren per week vrijwilligerswerk doen voor de oudere bewoners in de flat, is een groot succes. Woningbouwcorporatie Stadlander wil het concept uitrollen op de Brabantse Wal. De eerste gesprekken met de Zoomflat zijn al gevoerd.