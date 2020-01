Knuffels houden slaapfeestje in Bergse bibliotheek

video Binnenkij­ken in een huis met 900 wieler­shirts: dit weekend kan het

16:46 HOOGERHEIDE - De huiskamer van Ricardo Rens aan De Onderstal in Hoogerheide is veranderd in een wielermuseum. In de woonkamer hangen een paar honderd wielershirts, en op de tafels liggen krantenknipsels, foto's, wielertijdschriften en posters.