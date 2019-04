Knuffelen met lammetjes in Huijbergen: ‘Gewoon heel ontspannend’

Een meisje, hooguit een jaar of acht, is tussen de hooibalen gaan zitten. In haar armen een zwart-wit geitje. Die ze voorlopig niet meer loslaat. Ondertussen lopen twee ukken van een jaar of vier met een flesje melk in de hand achter een geitje aan. De belangstelling voor de lammetjesdag is enorm. ,,Wat wil je met dit weer”, zegt Marie-Louise Nelen van de geitenboerderij.

Als een nieuwe kermisattractie staan de jonge ouders zaterdagochtend in de rij. En leiden verkeersregelaars alles in goede banen. ,,Nooit verwacht dat het zo’n succes zou worden”, zegt Laurens Broos. Hij richtte de lammetjesdag negen jaar geleden op als examenopdracht tijdens zijn opleiding. Nog altijd helpt hij de familie Nelen met de organisatie.

Lamsvlees

Die zoekt elk jaar naar een klein beetje vernieuwing. ,,We verkopen nu ook lamsvlees”, zegt Nelen. ,,Dat maakt de keten van melk en kaas rond. Het is wat exclusievere vlees. Heel mals, met een specifieke smaak.” Wie benieuwd is kan het proeven. Rond het middaguur gaan de lamsburgers als zoete broodjes over de toonbank.

Richard Broomhead uit Rilland geniet in het zonnetje, terwijl hij vanaf een hooibaal toekijkt hoe de kinderen de lammetjes knuffelen. ,,Zelfs onze pubers vinden het nog leuk. Jaarlijks nemen we vrienden of bekenden mee.” Ook bij Marcel van Smaalen uit Hoogerheide staat de lammetjesdag vast op de agenda.

Knuffelen

,,Het is niet alleen dat knuffelen”, zegt hij. ,,Kinderen leren op deze dag spelenderwijs waar melk en kaas vandaan komen. Dat het niet uit de supermarkt komt, maar afkomstig is van een koe of geit, die je moet melken. Heel leerzaam. Daarnaast is het ook gewoon heel ontspannend. Met dit weer is een paar uurtjes zeker geen straf.”

En dat is precies wat Nelen vandaag ziet. ,,Het zonovergoten weer zorgt dat mensen langer blijven hangen. Daar spelen we op in met eten en drinken. Ook hebben we met een draaimolen en fietsjes gepoogd het publiek te spreiden. Anders gaat alle aandacht meteen naar de lammetjes. En dat kan soms voor de dieren iets te overheersend zijn.”

Vrijwilligers van de naastgelegen camping, helpen met de organisatie. Dat doen ze al jaren. ,,Zonder de vaste gaten kunnen we dit niet op poten zetten”, zegt Nelen. ,,Ook onze vijf kinderen en verschillende stagiaires helpen vandaag een handje mee. En dat alles ter promotie van de geitensector en de producten.”